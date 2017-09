Benjamin Bildstein und David Hussl segelten am letzten Tag der 49er WM vor Porto zu Bronze. „Es ist gewaltig, eigentlich unfassbar, sagen zu können, dass wir es geschafft haben an die Weltspitze zu kommen. Wir sind das drittbeste Team der Welt“, zeigt sich Steuermann Bildstein überglücklich über den Erfolg.

Dabei fing auch der Finaltag wieder mit Problemen an, wie Benjamin Bildstein berichtet: „Wir hatten ablandigen Wind mit gut 20 Knoten. Wir haben in der Wettfahrt geführt, aber sie musste dann abgebrochen werden, was völlig okay war.“

Doch die beiden ließen sich davon nicht beirren. Nach einer längeren Wartezeit „war es perfekt zu segeln“, wie Bildstein sagt. Das OeSV-Duo knüpfte einfach dort an, wo sie aufgehört hatten und holten sich den Sieg. Mit Platz zwei und sechs in den beiden anschließenden Wettfahrten machte man bereits einen ordentlichen Sprung nach vorne. In der vierten und letzten Wettfahrt entschieden sich Bildstein/Hussl, nach sehr gutem Start, dann für die falsche Seite und wurden durchgereicht. Noch einmal kämpfte man sich nach vorne, musste aber an der Luvtonne einen Penalty nehmen. Platz 18 fiel als Streichergebnis raus, im Gesamtklassement setzte man sich aber klar auf Rang drei.