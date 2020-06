Tauchstation oder Kehrtwende?

Konkret haben Formanek und seine Unterstützer einen Wunsch: Dass am Samstag in Wels von den Funktionären kein neuer Vorstand gewählt wird. "Dann könnten sich diejenigen, die in die Streitereien involviert sind, bis zum nächsten Termin zusammensetzen – vielleicht auch mit Boxhandschuhen und Mediator", schlägt der Vater vor, der anhand vieler Telefonate in den vergangenen Tagen erlebte, dass er "in ein Wespennest gestochen" hat.

Auch rechtlich ist das neue Treffen wieder fragwürdig. Denn ein außerordentlicher Verbandstag kann laut Statuten nicht einfach durch einen ordentlichen ersetzt werden. Es bleibt also außerordentlich kompliziert.