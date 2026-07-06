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Der letzte Weltrekord der Ganzkörperanzug-Ära ist Geschichte
Summer McIntosh schwamm die 200 Meter Delfin in 2:01,65 und damit so schnell wie keine Frau zuvor.
Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh löschte den letzten Frauen-Weltrekord der Ganzkörperanzug-Ära aus. Die mehrfache Olympiasiegerin schwamm die 200 m Delfin in Montreal bei den Trials für die Pan-Pazifik-Meisterschaften in 2:01,65 Min. und überflügelte damit die Chinesin Liu Zige (2:01,81), die den Rekord im Oktober 2009 - am Höhepunkt der „shiny suit“-Ära - aufgestellt hatte. Die 19-jährige McIntosh hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delfin-Disziplin.
„Als ich aufwuchs, war das der einzige Weltrekord, von dem ich dachte, ich würde ihn niemals brechen, und es vor heimischem Publikum zu schaffen, ist etwas ganz Besonderes“, sagte McIntosh glückselig. „Das bedeutet mir einfach alles, und ich bin völlig überwältigt.“
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