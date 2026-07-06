Der letzte Weltrekord der Ganzkörperanzug-Ära ist Geschichte

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh löschte den letzten Frauen-Weltrekord der Ganzkörperanzug-Ära aus. Die mehrfache Olympiasiegerin schwamm die 200 m Delfin in Montreal bei den Trials für die Pan-Pazifik-Meisterschaften in 2:01,65 Min. und überflügelte damit die Chinesin Liu Zige (2:01,81), die den Rekord im Oktober 2009 - am Höhepunkt der „shiny suit“-Ära - aufgestellt hatte. Die 19-jährige McIntosh hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delfin-Disziplin.