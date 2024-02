Schwimmen: Jan Hercog mit dem "Rennen meines Lebens"

Jan Hercog hat sich den Traum von Olympia wohl auf den letzten Drücker erfüllt. Der 25-Jährige Steirer kam am Sonntag in Doha über 10 km in 1:48:58,70 Min. als WM-16. ins Ziel und erfüllte damit laut Verband gerade die Qualifikationskriterien.

„Es war das Rennen meines Lebens. Ein Wahnsinn, wenn ich das tatsächlich geschafft habe!“, jubelte Hercog.

Noch harrte der OSV der endgültigen Beglaubigung durch den Weltverband.