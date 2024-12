Schwimmerin Lena Kreundl tritt zurück: "Kenne mein Leben ohne Sport nicht"

103 ist eine Zahl, auf die Lena Kreundl in ihrem Leben wohl noch öfter zurückblicken wird. Es gibt vieles, das die lange Schwimmkarriere der 27-jährigen Oberösterreicherin symbolisiert. Doch die 103 Staatsmeistertitel bezeugen, wie lange sie in Österreich das Feld der Top-Schwimmerinnen angeführt hat.

Dabei hatte es für Lena Kreundl während ihrer Karriere mehrere Rückschläge gegeben, die andere vielleicht dazu gebracht hätten, das Handtuch zu werfen. Als die Schwimmerin nach einer Coronavirus-Erkrankung im Jahr 2020 monatelang mit Long Covid zu kämpfen hatte, sah es so aus, als führe kein Weg zurück an die Spitze.

Nach den aus ihrer Sicht verpatzten Olympischen Spielen 2016 in Rio verpasste sie jene in Tokio 2021 .

Die Höhen teilte die Oberösterreicherin stets sympathisch mit dem Publikum. Bei ihren herzlichen Interviews freuten sich viele Sportfans mit ihr. Als sie vor einem Jahr bei der Kurzbahn-EM in Otopeni mit der Bronzemedaille über 200 m Lagen ihre Karriere „krönte“, wie sie es selbst nannte, wurde die Idee vom Rücktritt immer konkreter. „Ich bin mit 15 von zu Hause weggegangen, habe fünf Jahre in Linz im Internat gewohnt, bin 2017 in die Schweiz gezogen. Als Leistungssportlerin lebt man schon sehr viel aus dem Koffer, gerade mit dem Pendeln. Man gibt viel auf“, sagte Kreundl damals im KURIER-Gespräch. „Die Medaille fühlt sich ein bisschen wie ein Abschluss an“, gab sie zu.

Bei ihren zweiten Olympischen Spielen, im Sommer in Paris, schloss sich ein Kreis für sie: 2012 in Frankreich nahm Kreundl erstmals an einem internationalen Bewerb teil. „Es fühlt sich komplett an. Ich glaube, es ist einfach der richtige Zeitpunkt.“ Heute, Samstag, startet sie bei der Kurzbahn-WM in Budapest über 50 m Kraul in ihr letztes internationales Rennen.