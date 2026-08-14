Blech: Österreicher Giefing verpasst EM-Medaille in Paris

Der Österreicher Christian Giefing verpasste am Freitag eine EM-Medaille denkbar knapp. Der erst 18-jährige Burgenländer konnte seine starke Form im Finale über 200 Meter Freistil zwar bestätigen, für Edelmetall reichte es trotzdem nicht.

Giefing, der nach der dritten Wende zwischenzeitlich auf Platz drei lag, wurde letztlich mit einer Zeit von 1:45.14 Vierter. Auf Europameister David Popovici aus Rumänien fehlten dem OSV-Talent damit 99 Hundertstelsekunden. Auf die Bronzemedaille des Briten James Guy waren es 27 Hundertstel.