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Sport

Blech: Österreicher Giefing verpasst EM-Medaille in Paris

Der 18-jährige Burgenländer verpasste bei der EM in Paris trotz starker Leistung eine Medaille über 200 Meter Freistil.
14.08.2026, 18:43

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Christian Giefing

Der Österreicher Christian Giefing verpasste am Freitag eine EM-Medaille denkbar knapp. Der erst 18-jährige Burgenländer konnte seine starke Form im Finale über 200 Meter Freistil zwar bestätigen, für Edelmetall reichte es trotzdem nicht.

Giefing, der nach der dritten Wende zwischenzeitlich auf Platz drei lag, wurde letztlich mit einer Zeit von 1:45.14 Vierter. Auf Europameister David Popovici aus Rumänien fehlten dem OSV-Talent damit 99 Hundertstelsekunden. Auf die Bronzemedaille des Briten James Guy waren es 27 Hundertstel.

Schwimm-EM: Giefing holt Österreich-Rekord über 200m Kraul

Am Donnerstag hatte Giefing in 1:44,96 Minuten den am 26. Juni 2022 von Felix Auböck aufgestellten österreichischen Rekord um 0,15 Sekunden verbessert. Diese Zeit, die ebenso nur Platz vier bedeutet hätte, verpasste Giefing im Finale am Freitag.

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