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Sport

Schwimm-EM: Giefing holt Österreich-Rekord über 200m Kraul

Christian Giefing löst Felix Auböck als österreichischen Rekordhalter über 200 Meter Kraul ab und knackt dabei das Olympia-Limit. „Ein unfassbares Gefühl“, so der Burgenländer.
13.08.2026, 13:01

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PK OSV "AUSBLICK AUF DIE EM": GIEFING

Der Burgenländer Christian Giefing hat die Schwimm-EM-Vorläufe über 200 m Kraul für sich entschieden. In 1:44,96 Min. verbesserte der 18-Jährige in Paris den am 26. Juni 2022 von Felix Auböck bei der Budapest-WM fixierten OSV-Rekord um 0,15 Sek., seine eigene vor vier Wochen bei der Junioren-EM in München fixierte Bestmarke drückte Giefing um 92 Hundertstel. 

Damit unterbot er erstmals das Olympia-Limit für 2028, Gültigkeit erhalten erbrachte Normen aber erst am 1. März 2027. 

„Ich bin gestern mit dem Gedanken schlafen gegangen, voll zu schwimmen“, sagte Giefing. „Dass es 1:44 wird, habe ich nicht erwartet - auch nicht, wie ich geschwommen bin. Es hat sich relativ gut angefühlt.“

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Er hoffe auf Erreichen des Finales am Freitagabend. Die Vorschlussrunde ist am Donnerstag für 18:41 Uhr angesetzt, gut eine dreiviertel Stunde vor dem Endlauf über 200 m Brust mit dem Salzburger Luka Mladenovic. Giefing nannte es „ein unfassbares Gefühl, den Felix auf 200 m abzulösen. Ich glaube, dass es noch ein wenig schneller gehen könnte. Überhaupt, wenn ich gegen Schnellere schwimme.“

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Giefing war später noch in der kurzen OSV-Kraulstaffel dabei. Die übrigen OSV-Einsätze in der Donnerstag-Vorlaufsession wurden nicht mit Aufstiegen belohnt. Für Iris Julia Berger setzten sich die für sie enttäuschenden Leistungen fort, 59,44 Sek. reichten über 100 m Delfin nur zu Rang 26: „Der Wurm ist drinnen. Ich kann nicht sagen, warum.“ Die 21-Jährige blieb 0,92 Sek. über ihrem OSV-Rekord. 

Lukas Edl in 25,29 (32.), Max Halbeisen mit persönlicher Bestleitung von 25,36 (35.), Leon Opatril in 25,58 (49.) und Bernhard Reitshammer in 25,83 (55.) schieden über 50 m Rücken aus.

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Agenturen, mafa  | 

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