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Oberwasser bei der EM: Zwei Österreicher tauchen im Halbfinale auf
Luka Mladenovic in 2:10,53 Min. als Vorlaufsiebenter über 200 m Brust und Iris Julia Berger in 1:59,19 als 16. über 200 m Kraul kamen bei der EM in Frankreich ins Semifinale.
Der dritte Tag der Pariser Langbahn-EM hat für Österreichs Team die ersten Aufstiege gebracht. Luka Mladenovic in 2:10,53 Min. als Vorlaufsiebenter über 200 m Brust und Iris Julia Berger in 1:59,19 als 16. über 200 m Kraul kamen ins Semifinale.
Lukas Edl verpasste über 100 m Delfin in persönlicher Bestzeit von 52,20 Sek. das Weiterkommen um 13 Hundertstel. Simon Bucher, auf dieser Strecke 2024 Vize-Weltmeister, war 17 Hundertstel langsamer als sein Landsmann.
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