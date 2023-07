Schwimm-WM: Der Rekord von Fukuoka soll in Fukuoka gebrochen werden

"Sterben gewohnt"

Ähnlich wie beim Kärntner wäre auch ein Finale für Lena Grabowski ein schöner Erfolg. Dass sie in diesen Leistungsbereich kommen kann, hat die 20-Jährige speziell 2021 als EM-Vierte und Olympia-Zwölfte bewiesen – jeweils über 200 m Rücken. Damit ihr die Fälle nicht davonschwimmen, hat sie auf das Durchhaltevermögen besonderen Wert gelegt. „Ich möchte die 200 m Rücken so stabilisieren, dass, wenn ich einmal zu schnell starten sollte, trotzdem überlebe. Es ist ein Notfallplan, dass ich das Sterben (starker Kräfteverschleiß am Ende eines Rennens) gewohnt bin.“

Felix Auböck kann nachlegen. Kurzbahn-WM-Gold über 400 m Kraul ragt heraus, auf Langbahn-EM-Ebene sind es Silber über 400 und Bronze über 200 m Kraul. „Jetzt soll es die erste Langbahn-Medaille werden“, sagt Auböck. Der Tiroler Delfin-Spezialist Bucher schaffte im März sporarten-übergreifend als erster Österreicher die Qualifikation für Paris 2024, in 51,20 Sekunden. „Ich kann noch einen draufsetzen.“