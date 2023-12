Schwimm-EM: Reitshammer holt sensationell Gold

Reitshammer sorgte damit für die zweite OSV-Medaille bei den Europameisterschaften in Rumänien. Am Samstag hatte Lena Kreundl Bronze über 200 m Lagen gewonnen. Später am Sonntag (18.34 Uhr MEZ) hat auch Krauler Felix Auböck über die 800-m-Distanz die Chance auf Edelmetall.

In der Früh-Session war am Sonntag nur eine Österreicherin am Start. Lena Opatril schwamm über 400 m Freistil in 4:12,72 Minuten auf Rang 19 und schied im Vorlauf aus.