Schwerer Verkehrsunfall: Tischtennis-Talent stirbt mit nur 16 Jahren

Klinglmairs ehemaliger Verein, die SPG Wels, bestätigte am Mittwoch-Abend die schreckliche Nachricht. "Wir sind unglaublich traurig und können es noch gar nicht glauben. Heute haben wir erfahren, dass Manuel Klinglmair bei einem Verkehrsunfall am 28.12. ums Leben gekommen ist. Der Schock bei uns sitzt tief und in Gedanken sind wir bei seiner Familie und wünschen viel Kraft. Danke Manuel, dass wir dich kennenlernen durften und du für uns gespielt hast."

Ehrgeizig und fair

Auch der österreichische Tischtennis-Verband reagierte und trauerte um das Talent: "Manuel Klinglmair war unter anderem als Medaillengewinner bei Österreichischen Meisterschaften über die letzten Jahre ein fixer Bestandteil bei Veranstaltungen des Verbandes. Er wird der Tischtennisfamilie des ÖTTV als ehrgeiziger und fairer Sportler in Erinnerung bleiben. Das Mitgefühl des Österreichischen Tischtennis Verbandes gilt nun seiner Familie."

Nach seinem Abschied von Wels war der Oberösterreicher zuletzt für das Team Linz AG Froschberg in der Landeshauptstadt aktiv.