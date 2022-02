Schwer verletzt: Wiener Handball-Trainer geriet unter Pistenraupe

Am vergangenen Sonntag ereignete sich auf der Schmittenhöhe, dem Hausberg von Zell am See, ein schwerer Unfall, bei dem ein 29-Jähriger Wiener unter eine Pistenraupe geriet. Dabei handelte es sich um Sebastian Kellner, seines Zeichens langjähriger Spieler und aktueller Nachwuchs-Trainer bei den Fivers Margareten. Das gab der Verein am Freitag bekannt.