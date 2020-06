Schrott nahm auch die Final-Hürde

Den Sport hat Schrott im Blut, die Mutter war Fünfkämpferin, sie selbst war Kunstturnerin. Erst mit 15 Jahren wechselte sie in die Leichtathletik, wo sie sich bald auf den Hürdenlauf konzentrierte. Sie trainierte in St. Pölten, in Wien, in der Südstadt und in den USA. "Von internationalen Kontakten kann man viel lernen. Da bekomme ich die technischen Inputs." Seit einem Jahr zeigt ihre Formkurve steil nach oben, am 17. Juli lief sie in Luzern in 12,83 österreichischen Rekord.

Im April hatte sie im KURIER-Gespräch noch gesagt: "Wenn ich meine Bestleistung abrufe, kann ich bei Olympia ins Semifinale kommen." Dass es nun das Finale wurde, lässt für die Zukunft hoffen. Denn einen Finaleinzug hatte sie schon in ihrem Karriereplan: für Rio de Janeiro 2016.