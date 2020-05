Schleck-Triumph auf der Königsetappe

Und die anderen? Hinten mühte sich Cadel Evans, den Abstand zu verringern. Im Windschatten des 34-Jährigen folgten Voeckler, Contador und wie sie alle heißen, die Führungsarbeit überließen sie aber dem Australier, der seine Siegchancen am Horizont verschwinden sah.



Zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel brach schließlich Alberto Contador ein - was der Spanier in den letzten Tagen wieder und wieder gesagt hatte, bestätigte sich: Die Strapazen des Giro-d'Italia-Sieges waren doch zu groß, selbst für den 28-Jährigen, den sein Landsmann Samuel Sanchez ehrfürchtig als "Monster unserer Ära" bezeichnet hatte.



Am Ende des Großkampftages der Leichtgewichte reichte es...

... für Andy Schleck zum Etappensieg - der 1,83 Meter große und 69 Kilo leichte Profi rettete 2:07 Minuten Vorsprung ins Ziel, auch wenn er auf den letzten Metern fast zum Stillstand gekommen wäre. Er wurde auch als kämpferischster Fahrer ausgezeichnet.



... für Fränk Schleck, 31 (1,86 m/68 kg), zu Platz zwei - dank eines Antritts auf den letzten 150 Metern distanzierte er die Konkurrenten.



... für Cadel Evans, 34, zu Platz 3. Doch der 1,74 Meter kleine und 64 Kilo leichte Australier büßte 2:15 Minuten auf Andy Schleck ein.



Und Thomas Voeckler (1,77 m/66 kg) erlebt am Freitag einen weiteren Tag in Gelb. Der Franzose wäre im Ziel ohne Hilfe vom Rad gefallen, so erschöpft war der 32-Jährige. Doch es reichte.



15 Sekunden Vorsprung sind noch übrig.