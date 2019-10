Schiri zeigte Spieler Rot, posierte dann mit gegnerischen Fans

Weil er sich zu einem provokanten Foto hinreißen ließ, darf der südafrikanische Schiedsrichter Jaco Peyper bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan keines der beiden Halbfinali pfeifen. Das teilte der Rugby-Weltverband am Dienstag mit. Für Peyper ist die WM damit beendet, nicht aber die Schmach in den sozialen Netzwerken.

Nach dem Viertelfinale zwischen Frankreich und Wales posierte Peyper mit walisischen Fans und zeigte dabei mit breitem Grinsen einen angedeuteten Ellenbogencheck.