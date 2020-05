"Sauerei" im Pferdesport

Mindestens vier Wochen Sperre werden in so einem Fall verhängt. Was rein rechnerisch bedeutet hätte, dass der Favorit für das Derby, das rund einen Monat später - nämlich am 26. Juni - stattgefunden hat, nicht startberechtigt gewesen wäre.



War er aber doch. Kaka ging nicht nur an den Start, sondern holte sich auch noch den Sieg, weil die Laborergebnisse aus England noch nicht vorlagen und das Pferd am Renntag negativ getestet worden war.



"Das ist eine Schlamperei des Wiener Trabrennvereins. Normalerweise dauert es nur zwei Wochen, bis die Ergebnisse da sind", ärgert sich Anton Santner, der mit seinem Pferd Sakima den zweiten Derby-Platz belegte.



"Ich setze die Leistung von Kaka nicht herab - das ist ein tolles Pferd. Aber es geht um Gerechtigkeit, und er hatte zu dem Zeitpunkt einfach keine Startberechtigung", sagt der erzürnte Besitzer, der eine Klage gegen den Wiener Trabrennverein in die Wege geleitet hat, um Einsicht in dessen Unterlagen zu bekommen. Thomas Kancnyr, Generalsekretär des beschuldigten Vereins: "Die schiefe Optik tut uns leid, aber die Probe war zum Zeitpunkt des Derbys vom Labor einfach noch nicht freigegeben. Wir haben daraus gelernt und arbeiten an einem beschleunigten Prozess."