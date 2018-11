Saudi-Arabien: Sportspektakel mit Beigeschmack

Nun zieht Saudi-Arabien nach mit einer sportlichen Image-Kampagne. Die Menschenrechtslage war dabei nur ein Randthema. Bislang. Erst seit der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi kann sich der Sport nicht mehr hinter politischer Naivität verstecken. Aber während eine Investorenkonferenz in Riad teilweise boykottiert wurde, halten sich im Sport die Konsequenzen in Grenzen. Zwar dachte nach Bekanntwerden des Todes von Khashoggi das US-Unternehmen WWE (World Wrestling Entertainment) an eine Absage ihrer Show „Crown Jewel“ nach. Das Spektakel fand dennoch am Freitag statt, allerdings ohne die Stars John Cena und Daniel Bryan, die absagten.

Just einen Tag, nachdem Khashoggi verschwunden ist, wurde die Tennisshow zwischen Nadal und Djokovic bekannt gegeben. „Ich mag es nicht, mich an politischen Gesprächen oder Situationen zu beteiligen“, sagte der Serbe Djokovic. „Und es ist bedauerlich, dass wir beide jetzt in diese Sache hineingezogen werden.“ Der Spanier Nadal ist einsichtiger, wenn auch pragmatisch: „Natürlich bin ich mir der ganzen Situation bewusst. Aber ich bin vor einem Jahr die Verpflichtung eingegangen, dort zu spielen. Und mein Beraterteam spricht mit ihnen, um die Dinge zu analysieren. So ist es.“

Die Kritik an den beiden ist groß. Zumal Roger Federer zuletzt erklärte, er habe eine Einladung zur Tennis-Exhibition nach Saudi-Arabien ausgeschlagen. Der Schweizer nannte dafür Trainingsgründe, von politischen Bedenken sprach er nicht.