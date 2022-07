Russland und Belarus droht Olympia-Ausschluss 2024

Athleten aus Russland und Wei├črussland d├╝rfen aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine m├Âglicherweise nicht an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen. Das erkl├Ąrte Craig Reedie, ein hochrangiges Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Bereits im Februar gab das IOC Leitlinien aus, um die Athleten der beiden Nationen von diversen Wettbewerben auszuschlie├čen. Wie die Sanktionen im Bezug auf Olympia 2024 ausfallen, ist noch offen.

Eine Tendenz zeichnet sich in den ├äu├čerungen von Reedie aber bereits ab. ÔÇ×Es muss eine Entscheidung dar├╝ber getroffen werden, was mit jedem dieser beiden L├Ąnder geschieht, und ich vermute, dass das allgemeine Gef├╝hl ist, dass sie sich nicht qualifizieren solltenÔÇť, sagte der ehemalige IOC-Vizepr├Ąsident gegen├╝ber britischen Medien.

Von den Sportarten des olympischen Programms haben aktuell nur der Radsport, Tennis und Judo Russen und Wei├črussen erlaubt, weiterhin an Wettk├Ąmpfen teilzunehmen. Reedie bezweifelte aber, dass Athleten aus diesen Sportarten an Qualifikationsveranstaltungen f├╝r die Olympischen Spiele teilnehmen d├╝rfen.