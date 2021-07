Russland droht die härteste Strafe im Sport: Ausschluss von Olympia

Für Russland und seine Sportler wird die Situation immer ungemütlicher. Elf Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio meldete sich im Zuge der Doping-Ermittlungen nun der wichtigste Sportfunktionär der Welt zu Wort, Thomas Bach. Der IOC-Präsident hält einen Ausschluss Russlands von Olympia für möglich.

"Die Teilnahme der russischen Athleten (...) hängt auch stark von den Ergebnissen der WADA-Untersuchung ab", schrieb der Deutsche in einem Beitrag für die FAZ. "Sollte es Hinweise auf ein organisiertes und flächendeckendes Doping-System geben, das weitere Sportarten betrifft, müssten die internationalen Verbände und das IOC die schwierige Entscheidung zwischen kollektiver Verantwortung und individueller Gerechtigkeit treffen." Es müsse geprüft werden, ob in derart "kontaminierten Verbänden" die Unschuldsvermutung noch aufrecht erhalten werden kann. Im Klartext: Auch russische Sportler, die nie etwas mit Doping zu tun gehabt haben, könnten von Olympia 2016 ausgeschlossen werden. Es wäre die größtmögliche Strafe im Sport für den größten Dopingskandal seit Enttarnung des Zwangsdopings in der früheren DDR.