Russischer Rad-Profi wechselt die Nationalität

Pawel Siwakow wird künftig keine Rennen mehr für Russland bestreiten, er startet ab sofort für Frankreich. Der 24-Jährige ist in Italien geboren und in Frankreich aufgewachsen, seine Eltern waren ebenfalls Rad-Profis. Der Internationale Radsportverband (UCI) hat dem Nationenwechsel stattgegeben.

"Ich wollte schon länger französischer Staatsbürger werden und hatte den Antrag bei der UCI gestellt, aber angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine wollte ich die Sache beschleunigen", erklärt Siwakow, der für das Team Ineos Grenadiers fährt. "Dass ich nun die Möglichkeit habe, als französischer Staatsbürger an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen, macht mich unglaublich glücklich. Es wäre ein Traum, in Paris bei den Olympischen Spielen 2024 für Frankreich anzutreten."

"Ich bin in Frankreich aufgewachsen, habe hier das Radfahren lieben gelernt. Es fühlt sich wie meine Heimat an", so Siwakow. Gegen den Einmarsch der Russen in die Ukraine hat er sich bereits klar positioniert: "Ich bin absolut gegen diesen Krieg und meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Wie die meisten Menschen auf der Welt hoffe ich auf Frieden."