Rumäniens Sportminister ohne Hose im TV

Die rumänische Hauptstadt Bukarest soll bei der um ein Jahr auf 11. Juni bis 11. Juli 2021 verschobenen EM einer der zwei Spielorte der Österreich-Gruppe C sein. Laut ursprünglichem Plan bestreitet das ÖFB-Team die zwei Spiele gegen die Ukraine und einen Play-off-Aufsteiger in Bukarest. Gegen die Niederlande geht es in Amsterdam. Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) entscheidet am 17. Juni endgültig über die Austragungsorte. Die EURO 2020 war in zwölf Ländern angesetzt.