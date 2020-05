Rugby-WM: Wales überrascht Irland

Der erste Semifinalist bei der Rugby-WM in Neuseeland heißt nicht Irland - sondern Wales. Die Waliser, als Underdog ins Viertelfinale gestartet, überraschten ihre Gegner und lagen schon nach 135 Sekunden mit 5:0 in Führung.



Hellwach wussten sie danach auf fast jede irische Offensivaktion eine bessere Antwort. Und der Jugendstil (Davies und Warburton sind 23, Halfpenny ist 22, Faletau 20, North gar erst 19) war von Erfolg gekrönt. Weil die Iren zu Beginn zu oft das Line-out statt des Penalty-Kicks wählten, damit die Chance auf leichte Punkte vergaben und vergeblich auf Trys hofften; so stand es zur Pause bereits 10:3 für Wales.



Danach kam Irland zwar zum Ausgleich, Wales blieb aber unbeeindruckt - Phillips und Davies legten zwei Tries, am Ende stand ein klares 22:10.