Rugby-WM, Tag 31: England trifft im Semifinale auf Neuseeland

Im ersten Viertelfinale der Rugby-WM in Japan unterstrich England seine Titelambitionen und ließ Australien keine Chance.

Die Wallabies begannen mit ihrem bekannten und kräfteraubenden Spiel über die Forwards, zeigten dazu Stärke im Scrum und hatten Feldvorteile. England hatte nach der taifunbedingten Absage von "Le Clash" - dem letzten Gruppenspiel gegen Frankreich - zwar mehr Zeit zur Erholung, schien aber zunächst nicht recht in die Partie zu finden. Und so kam es, wie es kommen musste: 10. Minute, Henry Slades Pass wurde abgefangen, Australiens Full Back Kurtley Beale lief tief in die englische Hälfte und nach einem High Tackle gab es einen Penalty für die Wallabies. Christian Lealiifano traf mit seinem Kick aus 40 Metern zwischen die Stangen, 3:0 Australien.

Im Gegenzug spielten sich die Engländer bis ans Malfeld der Australier, verloren aber nach einem Einsatz von David Pocock den Ball. Den sie sich wieder erkämpften, und in der 18. Minute belohnten sie ihr nun gutes und flottes Passspiel: Line-out auf der linken Seite, Pässe bis zur rechten, mit Pick and Go und Pässen wieder retour auf die linke Außenbahn, Tom Curry gab den Ball weiter zu Jonny May, der in seinem 50. Länderspiel den ersten Try für die Engländer legte. Owen Farrell erhöhte auf 7:3.

Und es ging heiter weiter: David Pocock passte den Ball irrtümlich zu Henry Slade, der in die australische Hälfte spurtete, Jonny May bediente und das 12:3 feierte (21.). Owen Farrell kickte von der linken Seitenlinie seine Punkte Nummer 29 und 30 bei dieser WM, 14:3. Eine australische Penalty-Chance in der 26. Minute kickte Christian Lealiifano zum 14:6, es schien, die Wallabies hätten (zu) viel Selbstvertrauen, denn so kurz vor der englischen Endzone hätten sie die Situation auch ausspielen können, um in Sachen Spielstand aufzuholen. So stellte Owen Farrell in der 30. Minute per Penalty den alten Abstand wieder her, 17:6.

Die Engländer hatten vor allem ein Problem, und das war Kyle Sinckler. Der Tighthead Prop ging in nahezu jedem Scrum zu Boden, sorgte so für weitere Scrums, wurde von Schiedsrichter Jérôme Garcès ermahnt und kassierte schließlich auch noch einen Penalty, den Christian Lealiifano zum 17:9 nutzte (40.).