Rugby-WM, Tag 24: 14 Iren walzen Samoa nieder

Besser war die Situation in Fukuoka, wo sich Irland und Samoa zur einzigen Samstag-Partie trafen (windig, aber trocken), und das auf einem nagelneuen Rasen. Denn das vorangegangene Match zwischen Frankreich und den USA hatte der Spielfläche so sehr zugesetzt, dass sie getauscht werden musste, was für zusätzliche Spannungsmomente sorgen sollte.

Schon in der 3. Minute bekamen die Iren ihren ersten Penalty zugesprochen und kickten zum Line-out direkt an Samoas Mallinie, das Paket marschierte in die Endzone und Rory Best legte den Versuch zum 5:0. Johnny Sexton erhöhte von der rechten Seitenlinie auf 7:0 (6.). Gleich im Gegenzug setzte es eine Gelbe Karte für Samoa, Seilala Lam musste für zehn Minuten raus. Was war geschehen? Irlands Jacob Stocksdale war als Ballträger im Vorwärtsgang und lief - den Kopf senkend - in Lams Schulter. Eine strittige Situation, entschieden wurde, wie entschieden wurde, weil der Verteidiger aus Sicherheitsgründen tiefer hätte tackeln müssen.

10. Minute, 12:0 für Irland: Tighthead Prop Tadhg Furlong tankte sich durch Samoas Defensive und legte den Ball sicher ab, Jonny Sexton traf dieses Mal von der linken Seitenlinie, 14:0. Die Mannschaft aus der Südee fand offensiv nicht statt, Samoas Spiel war holprig wie der neue Rasen, der schon nach 20 Minuten ziemlich gelitten hatte. In der 21. Minute folgte das Erwartbare, Jordan Larmour zeigte flinke Steps und passte zu Johnny Sexton, der Welt-Rugbyspieler des Jahres 2018 vollendete zum 19:0 und kickte anschließend zum 21:0.

25. Minute, Penalty gegen die Iren, dann ein Line-out für Samoa vor der irischen Mallinie - und ein Gewaltakt zum ersten Try der Mannschaft aus der Südsee durch Kapitän Jack Lam. Henry Taefu verkickte jedoch die Chance aufs 21:7. Immerhin, die Blauen trauten sich nun mehr gegen die Favoriten in Grün. Zwar verloren sie in der 29. Minute Ulupano Seuteni mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, dafür musste nun Irland in Unterzahl spielen - und zwar den Rest der Partie. Denn Bundee Aki hatte ein böses High Tackle mit der Schulter gegen den Kopf gesetzt, dafür gibt es nur den Platzverweis im Law of Rugby.

Die Iren brauchten einige Minuten, bis sie sich erfangen hatten, spielten dann aber wieder extrem druckvoll in Samoas Red Zone - und wurden durch Johnny Sextons zweiten Versuch im Spiel zum 26:5 belohnt (40.), damit war der Bonuspunkt schon einmal gesichert, Sextons Kick von der linken Seitenlinie ging aber an den Stangen vorbei.