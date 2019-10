Rugby-WM, Tag 21: Ein hart erkämpfter Sieg für Wales

Schottland zeigte in seinem dritten Spiel in Gruppe A eine tadellose Leistung, Adam Hastings legte in der 14. und 18. Minute gleich einmal die ersten beiden Tries gegen Russland, George Horne folgte in der 21. Minute. Und weil Hastings auch als Mann für die Kicks zwischen die Stangen bestens aufgelegt war, stand es nach 23 Minuten schon 21:0, was auch den Halbzeitstand bedeutete.

In Hälfte zwei machten die Schotten dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten, Horne sorgte nach Darcy Grahams selbstlosem Zuspiel aus vielversprechender Position für den Try zum offensiven Bonuspunkt (45.), Hastings traf auch diese Conversion, 28:0, die - kleine - schottische Viertelfinalchance blieb erhalten.

Wie schon bei den Niederlagen zuvor zeigten die Russen auch nun wieder konditionelle Schwächen, George Turner stellte auf 33:0 (51.), Hastings erhöhte. Tommy Seymour legte das 40:0, Hastings erhöhte, 42:0 nach 57 Minuten. Das 47:0 besorgte George Horne mit seinem bereits dritten Try (59.), nun verfehlte Adam Hastings mit einem Kick erstmals das Ziel. Turners vermeintlichem Try zum 52:0 blieb die Anerkennung nach einem Pass nach vorn verwehrt.

Nach einer kleinen Verschnaufpause schraubten die Schotten das Ergebnis weiter in die Höhe, John Barclay (75.) und Stuart McInally (78.) liefen in die russische Malzone, Adam Hastings erkickte seine Punkte 23, 24, 25 und 26. Und in der Nachspielzeit trug der schottische Topscorer zwar nochmals den Ball ins Malfeld, allerdings nach einem Pass nach vorn, womit es beim 61:0 blieb.

19:160 lautet das Punkteverhältnis der Russen am Ende ihres vierten und letzten Spiels in Japan. Und wie sagte doch Russlands Kapitän Wassili Artemjew? "Wir wollen in Zukunft nicht nur bei einer WM dabei sein, wir wollen auch einmal etwas erreichen. Aber bis es so weit ist, haben wir noch unglaublich viel Arbeit vor uns."