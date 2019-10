Rugby-WM, Tag 20: Südafrika-Sieg und Taifunwarnung

Sie hatten es eilig, die Südafrikaner, und sie zeigten im vierten Spiel in WM-Gruppe B den Kanadiern schon in der 3. Minute, wer der Chef auf dem Rasen ist. Nämlich die Springboks. Damian de Allende legte den ersten Try des Spiels zum 5:0, S'Busiso Nkosi in der 6. Minute den zweiten, Cobus Reinach in der 10. den dritten (nach schönem eigenem Kick über die kanadische Defensive). Dazu traf Linksfuß Elton Jantjies zwei seiner drei Conversions, so stand es nach nicht einmal elfeinhalb Minuten schon 19:0.

Den Kanadiern, ohnehin im Gegensatz zur WM vor vier Jahren heuer in Japan mehr Prügelknabe als Gegner (7:48 gegen Italien, 0:63 gegen Neuseeland), blieb keine Zeit zum Luftholen. Ein weiteres Desaster zeichnete sich nicht mehr ab, es war längst im Gang: Scrum Half Cobus Reinach legte zwei weitere Versuche (18., 21.) und sorgte so für den schnellsten Hattrick der WM-Geschichte. Jantjies erhöhte, 33:0 in der 22. Minute. Warrick Gelant legte das 38:0 (28.), Jantjies kickte zum 40:0.

Kanadas erster wirklich erfolgversprechender Angriff endete einen Meter vor der südafrikanischen Endzone mit einer Roten Karte für den eingetauschten Josh Larsen - er hatte (bei kanadischem Ballbesitz!) mit der Schulter voran einen Springbok im Ruck attackiert (35.). Frans Steyn hatte für diese dämliche Aktion die passende Antwort (Try/40.+1), Elton Jantjies kickte zum 47:0-Pausenstand.