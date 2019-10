Rugby-WM, Tag 18: Jordie Barrett mit 21 Punkten für Neuseeland

Frankreich kommt wie so oft schon nach holprigem Start in die WM allmählich in Fahrt, wie Teile des Spiels gegen Tonga zeigten. Die Bleus begannen hochkonzentriert, bereits nach drei Minuten leisteten sich die nervösen Tongaer ein Abseits, den fälligen Penalty-Kick nutzte Romain Ntamack zum 3:0. Nach einem gewonnenen Line-out an der Mittellinie - Tonga hatte überworfen - gelangte der Ball über Alivereti Raka zu Virimi Vakatava (beide stammen aus Fidschi), der den Try zum 8:0 legte, Ntamack erhöhte auf 10:0.

Der zweite Try entsprang einem Geniestreich von Baptiste Serin, der nach einem kollabierten Scrum erkannte, dass Raka ganz allein an der linken Seite war, der Wing von Clermont legte sich selbst den Ball mit dem Fuß vor und in Tongas Nest, 15:0 (32.), Ntamack sorgte für das 17:0. Dann aber folgte, was die Fans der Franzosen so gern mit "Schöner leiden" beschreiben. In diesem Fall war es eine lange Pick-and-Go-Phase Tongas kurz vor der französischen Malzone, die Sonatane Takulua per Try veredelte (40.) und anschließend per Conversion zum 17:7 nutzte.