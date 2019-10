Rugby-WM, Tag 17: England bleibt gegen 14 Argentinier auf Kurs

Australien hatte in der ersten Partie des Tages vor allem Probleme mit der Disziplin. Spielerisch begann das ungleiche Kräftemessen mit Uruguay nach Plan (Try von Dane Haylett-Petty, 7., Conversion von Christian Lealiifano, 12:0), ein Penalty von Felipe Berchesi zum 12:3 (13.) war nur ein Schönheitsfehler. Schön war's dennoch nicht, was die Wallabies zeigten,denn auch die beiden Tries von Jordan Petaia (24.) und Tevita Kuridrani (31.) resultierten aus Fehlern Uruguays und nicht aus genialen eigenen Ideen. Dazu leitete sich Australien viele Strafen (Gelbe Karten gegen Adam Coleman/13. und Lukhan Salakaia-Loto/40.), Fehler und Ballverluste, immerhin hieß es 19:3 zur Pause. Auch, weil dem vermeintlichen Try Uruguays in den letzten Sekunden der ersten Hälfte die Anerkennung wegen einer Abseitsstellung verwehrt blieb.

Tevita Kuridrani eröffnete die zweite Hälfte mit seinem zweiten Try (45.), Will Genia (53,), James Slipper (61/erster Try im 94. Länderspiel!) und Dane Haylett-Petty (68.) sowie Christian Lealiifano mit drei Conversions sorgten für die beruhigende 45:8-Führung. Uruguay belohnte sich für seine Beharrlichkeit mit dem Try von Manuel Diana (78.), Felipe Berchesi kickte zum 45:10-Endstand zwischen die Stangen.

Gruppe D: 1. Australien 11/3, 2. Wales 9/2, 3. Fidschi 7/3, 4. Georgien 5/3, 5. Uruguay 4/3.

Mittwoch, 11.45 MESZ: Wales - Fidschi. Freitag, 12.15: Australien - Georgien. Sonntag, 10.15: Wales - Uruguay.