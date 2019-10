Rugby-WM, Tag 16: Südafrika besiegt unglückliche Italiener

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser für die Italiener: Ab der 43. Minute waren sie nur noch 14 Mann, Loosehead Prop Andrea Lovotti hatte Südafrikas Duane Vermeulen getackelt, in die Höhe gehoben und dann mit dem Kopf voran auf den Boden gebracht, das bedeutete die Rote Karte. Einem Try Südafrikas wurde die Anerkennung verwehrt, weil es zuvor eine Behinderung eines italienischen Spielers gegeben hatte (45.), in der 51. Minute gab es immehin einen Penalty, den Handre Pollock ins Ziel kicken konnte.

Doch es blieb beim Kernproblem: Die Springboks brauchen den offensiven Bonuspunkt für vier gelegte Tries, um die Tabellenspitze zu übernehmen. Versuch Nummer drei gelang just, als der Satz vor dem, den Sie gerade lesen, getippt wurde, 53. Minute, abermals war Cheslin Kolbe erfolgreich, Pollard trübte erstmals seine zuvor makellose Kick-Bilanz, 25:3.

Fünf Minuten später fing Lukhanyo Am einen italienischen Pass an der Mittellinie ab und lief zum ersehnten vierten Try, Pollard kickte das 32:3 herbei. Seine Punkte Nummer 112 und 113 bei Weltmeisterschaften brachten ihn damit an die Spitze dieser südafrikanischen Statistik, er überholte Percy Montgomery (111). In der 68. Minute folgten 114 und 115 nach dem Try von Makazole Mapimpi, 39:3. RG Snyman nutzte in der 77. Minute Kolbes starke Vorarbeit zum 44:3, Pollard traf nicht zwischen die Stangen. In der Nachspielzeit marschierten die Springboks noch ein letztes Mal in Italiens Endzone, die Vorarbeit im Paket vollendete Malcolm Marx, es blieb aber beim 49:3, weil Pollard aus spitzen Winkel nicht erhöhen konnte.

Südafrika trifft am Dienstag auf Kanada, Italien hat bis Samstag in einer Woche Zeit, sich zu sammeln - dann wartet Neuseeland.