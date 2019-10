Rugby-WM, Tag 15: Irland holt den Pflichtsieg gegen Russland

Zur Pause wurde Johnny Sexton ausgetauscht, Jack Carty durfte sich versuchen. Doch leichter taten sich die Iren nicht, im Gegenteil. Und ihre Gegner taten alles, damit das so bleibt; und weil sie so wenig zu feiern hatten, freuten sie sich über jedes gelungene Tackle, von denen es auch weiterhin jede Menge gab. Nicht jedes war aus dem Lehrbuch, nach einer Attacke mit dem Arm gegen einen irischen Kopf gab es die nächsten zehn Minuten in Unterzahl, Andrej Ostrikow war der Übeltäter (50.), der vom Video-Schiedsrichter überführt worden war.

Um ein Haar hätten es die Russen in der 57. Minute sogar in die Ergebnisstatistik geschafft, doch Gamil Raisin setzte seinen Penalty-Kick - fast von der Mittellinie aus - knapp neben das Ziel. Schön langsam lief den Iren die Zeit davon, einen Try brauchten sie noch, um einen Bonuspunkt zu ergattern und dazu den ersten Zu-Null-Sieg ihrer WM-Geschichte.

In der 62. Minute kam er dann, der erlösende Try: Nach einem Scrum starteten die Iren einen spektakulären High-Speed-Spielzug über drei Stationen (Kick von Carty zu Keith Earls und Pass auf Andrew Conway), den sie souverän abschlossen, Carty traf die Erhöhung, 28:0. Vier Minuten vor Ende stellte Garry Ringrose auf 33:0, Carty blieb zuverlässig, 35:0. Und fast hätte Ringrose einen Doppelpack gelegt, beim zweiten erkannte der Video-Schiedsrichter eingangs seiner Aktion einen unzulässigen Ballverlust nach vorn, so blieb es in Kobe beim 35:0.

Am Samstag (12.30 MESZ) trifft Gastgeber Japan auf Samoa.

Gruppe A: 1. Irland 11/3, 2. Japan 9/2, 3. Schottland 5/2, 4. Samoa 5/2, 5. Russland 0/3.