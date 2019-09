Rugby-WM, Tag 11: Schottland müht sich zum Sieg mit Bonuspunkt

Die Schotten führten 27:0 und waren damit dem erhofften (und in der so engen Gruppe A auch nötigen) Sieg mit Offensiv-Bonuspunkt schon recht nah; für einen Sieg mit null bis drei Tries werden ja vier Zähler aufs Konto gebucht, mehr als vier werden mit fünf Punkten belohnt.

Der nächste schottische Anlauf endete Zentimeter vor Samoas Endzone mit einem Ballverlust nach vorn (Knock-on, 62.). In der 63. Minute war Greig Laidlaws Arbeitstag zu Ende, mit der Auswechslung brachte ihn sein Teamchef Gregor Townsend um die Chance, als erst dritter Schotte die Marke von 100 Karrierepunkten im Nationalteam zu durchbrechen - vorerst bleibt es bei 94.

In der 75. Minute bekam Schottland seinen ersehnten vierten Try - erneut vom Schiedsrichter. Denn Samoas Fidow leistete sich wieder einen Missgriff, indem er sich auf Sean Maitland warf, der den Ball ein wenig zu früh vor der samoanischen Endzone auf den Rasen legte, das bedeutete Straf-Versuch und erneut Gelb für Fidow, mithin also Rot und den kompletten Ausschluss. Mit dem 34:0-Sieg haben die Schotten nun den letzten Platz in Gruppe A verlassen und sich auf Rang 3 geschoben.

Tabelle: 1. Japan 9/2, 2. Irland 6/2, 3. Schottland 5/2, 4. Samoa 5/2, 5. Russland 0/2.