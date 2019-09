Rugby-WM, Tag 10: Wales schlägt beharrliche Australier

Wales hatte es am Sonntag im Spiel des zehnten Tages der Rugby-WM in Japan eilig: 36 Sekunden waren absolviert, als Dan Biggar mit einem Drop Goal für die 3:0-Führung gegen Australien sorgte, so früh war das in der WM-Geschichte noch niemandem gelungen. Den nächsten Kick, einen Penalty von der linken Seitenlinie aus 45 Metern, setzte der Fly Half freilich neben die Stangen. Doch es war schon klar: Wales, hellwach und motiviert, wollte die Ozeanier überrollen, und die in Rot gewandeten Dragons spielten weiter wie die Feuerwehr.

13. Minute, Try für Wales durch Hadleigh Parkes nach einem wunderbaren Kick von Dan Biggar, der anschließend selbst via Conversion auf 10:0 erhöhte. Doch schön langsam fanden die Australier die Gelegenheit, ihre Stärken (Standards, Scrum!) ins Spiel zu bringen: Adam Ashley-Cooper, mit 35 Jahren und 185 Tagen nun der älteste Australier, der je bei einer WM einen Try gescort hat, nutzte einen Kick von Bernard Foley, um auf 5:10 zu verkürzen.

Bemerkenswert: Ashley-Cooper spielt bereits seine vierte Weltmeisterschaft, damit ist er in einem exklusiven Zirkel mit Brian Lima ( Samoa), Gareth Thomas ( Wales) und Brian O'Driscoll ( Irland). Weniger gut kickte Foley danach seine Erhöhung, nämlich am Ziel vorbei.