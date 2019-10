Rugby-WM: Südafrika folgt England ins Finale

Wales begann nach der Pause aktiv und verdiente sich einen Penalty, Dan Biggar kickte auch aus 51 Metern sicher ins Ziel und sorgte für den Ausgleich (46.). Doch es änderte sich wenig am Charakter der Partie, die Springboks kickten viel und passten wenig, setzten viel auf Körperkontakt in der Offensive - und hatten kaum einmal Überraschungsmomente in ihrem Spiel, was es den Walisern leicht machte, ihre Gefahrenzone zu verteidigen.

In der 56. Minute kam dann doch mehr Bewegung in die Angriffe der Südafrikaner, Damian de Allende fasste sich ein Herz und legte den Try zum 14:9, Handre Pollard nutzte die Conversion zum 16:9. Wales reagierte, brachte Rhys Patchell als neuen Spielmacher für Dan Biggar und fand sich nach einer südafrikanischen Undiszipliniertheit beim Line-out vier Meter vor der gegnerischen Mallinie wieder. In 21 Phasen Pick and Go kamen die Waliser jedoch nicht zum Ziel, bekamen aber immerhin einen Penalty und entschieden sich, ihn im Scrum auszuspielen. Die richtige Wahl: Drei Pässe auf die linke Seite - und Josh Adams legte den Try zum 16:14 ins Nest der Springboks. Leigh Halfpenny traf die Conversion aus spitzem Winkel knapp, aber doch zum Ausgleich.

Wales versuchte es mit dem Überraschungsmoment und beschloss sein nächstes Pick and Go mit Rhys Patchell, dessen Kick allerdings zu kurz war, 16:16 statt Drop Goal zum 19:16 (72.). Fünf Minuten vor dem Ende erarbeitete sich Südafrika nach gewonnenem Line-out einen Penalty in der walisischen Hälfte, Handre Pollard blieb auch aus 44 Metern hochkonzentriert und stellte auf 19:16. Die Vorentscheidung? Ja. Denn Wales verfiel in Nervosität, leistete sich viele kleine Fehler und konnte nichts mehr zusetzen.