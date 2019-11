Rugby-WM: Südafrika beendet Englands Titelträume

Die englischen Fans hatten noch gar nicht recht begonnen, "Swing Low Sweet Chariot" zu singen, da setzte es schon den ersten Penalty für Südafrika - 41 Sekunden waren absolviert. Handre Pollard entschied sich zum Kick zwischen die Stangen, setzte den Ball aber aus rund 40 Metern neben das Ziel. In der dritten Minute wurde es nicht besser, in einer Tackling-Situation ging Englands Forward Kyle Sinckler benommen zu Boden, nachdem er Körperkontakt mit seinem Teamkollegen Maro Itoje hatte. Sinckler musste ausgetauscht werden, Dan Cole kam ins Spiel.

Südafrika spielte offensiv wie selten bei dieser WM in Japan. Offenkundig hatten die Springboks genug vom defensiven Stiefel, den sie in den Partien zuvor gezeigt hatten, mit Glanz und Gloria sollte der dritte Weltmeistertitel erspielt und nicht verteidigt werden. Und das zeigte Wirkung: Die achte Minute brachte den nächsten Penalty für Südafrika, Handre Pollard stellte auf 3:0.

In der zehnten Minute stand England erstmals in der Red Zone der Südafrikaner, blieb aber ungewohnt nervös und leistete sich viel zu viele kleine Fehler. Immerhin, in der 15. Minute kam das Team of the Rose zum ersten Line-out in Südafrikas Hälfte, verlor aber gleich wieder den Ball. Dennoch: Schön langsam arbeiteten sich die Engländer in die Partie, die 19. Minute brachte nach einer südafrikanischen Abseitsstellung ein Line-out in der gegnerischen Hälfte und eineinhalb Minuten später den ersten Penalty. Owen Farrell kickte sicher zum 3:3.

Südafrika musste Lodewyk de Jager ersetzen, dessen linke Schulter bei einem Tackling zu Bruch ging, und auch für Mbongeni Mbonambi war die Partie nach einem harten Kontakt mit dem Kopf nach 21 Minuten bereits zu Ende. Dennoch blieb der zweifache Weltmeister bei seiner offensiven Linie und verdiente sich den nächsten Penalty. 26. Minute, Handre Pollard, 6:3. Nun hatten die Engländer wahrlich genug - mehr als drei Minuten lang versuchten sie es tief in der Hälfte der Springboks rein über die Physis, Pick and Go, brutaler Körperkontakt auf brutalen Körperkontakt, drei Mal verdienten sie sich einen Penalty-Vorteil, doch zum ersehnten Try kamen sie nicht, zu stabil blieb trotz allen Anrennens die Defensive der Südafrikaner.

So gab es nur den Kick von Owen Farrell zum 6:6 (35.). Und es wurde nicht besser: Handre Pollard stellte nach einem Penalty in Minute 39 auf 9:6. In der Nachspielzeit folgte der nächste Penalty nach Problemen im englischen Scrum, 12:6 führten Handre Pollard und seine Kollegen zur Pause.