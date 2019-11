Rugby-WM: Neuseeland verabschiedet sich mit einem Sieg

Das vorletzte Spiel dieser wunderbaren Rugby-WM in Japan sollte die Antwort geben: Ist Neuseelands Hoch-Zeit wirklich zu Ende? Sind die ozeanischen Götter des Rotationsellipsoids doch nur Menschen? Nachdem England im Semifinale über die All Blacks hinweggerauscht war (19:7), lag es an Wales, in der Partie um Platz drei für Klarheit zu sorgen.

Beide Teams begannen offensiv, in der 4. Minute setzte Neuseelands Richie Mo'unga einen Penalty-Kick an die Stange, in der 5. schrieb dann Joe Moody an - nach feinem Offload-Spiel der All Blacks legte der Forward den Ball in der walisischen Endzone ab, 5:0, Mo'unga erhöhte auf 7:0. Wales, dieses Mal mit Rhys Patchell auf der Spielmacherposition, die sonst Dan Biggar vorbehalten ist (er saß am Freitag zunächst auf der Bank), versuchte mitzuhalten, bremste sich aber vorwiegend selbst mit leichten Fehlern. So, wie es ja auch schon im Semifinale gegen Südafrika (16:19) der Fall war.

Doch auch Neuseeland war nervös: In Minute neun verloren die All Blacks erstmals seit Juni 2018 wieder ein Scrum bei eigenem Einwurf, Wales versuchte es mit zwei Attacken in rasantem Tempo, wurde aber noch rechtzeitig abgefangen. Und die All Blacks hatten in der 13. Minute abermals die richtigen Mittel zur Hand, um durch die walisische Defensive zu schneiden: Kurzes Ruck 15 Meter vor der Mallinie, ein Offload auf Beauden Barrett - und einen Sprint später stand es 12:0, Mo'unga kickte zum 14:0.

In der 17. Minute fand sich Wales in der neuseeländischen Endzone, bekam den Ball aber nicht auf den Boden. Besser lief es zwei Minuten später, Full Back Hallam Amos vollendete eine feine Pick-and-Go-Phase mit dem Try, Patchell kickte zum 7:14. Nachdem ihre Defensive nun Sicherheit gefunden hatte, konnte auch die Offensive überzeugen. Die 26. Minute brachte Wales einen Penalty, den Rhys Patchell zum 10:14 zwischen die Stangen kickte. Das sprach für Selbstvertrauen bei den Dragons - oder aber Übermut, denn die Waliser hätten diese Situation wenige Meter vor der Mallinie auch ausspielen und womöglich den nächsten Try legen können.

Ben Smith wählte Antwortmöglichkeit b) - und legte Neuseelands dritten Try, nachdem die All Blacks erst den Ball per Counter Ruck erobert und dann in Höchstgeschwindigkeit über mehrere Stationen zum Flügel transportiert hatten (33.). Richie Mo'unga erhöhte auf 21:10. Und Smith beharrte - ganz ohne Telefonjoker - auf b), kurz nach dem Gong, der den Ablauf der ersten 40 Minuten signalisiert, legte er seinen zweiten Try, Mo'unga zirkelte den Ball aus spitzem Winkel zum 28:10.