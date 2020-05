Rugby-WM: Neuseeland im Finale

Der Topstar verletzt, der Kapitän angeschlagen, der Reservekicker in schlechter Form - und trotzdem haben sich Neuseelands Rugby-Spieler am Sonntag den Traum vom Finale im eigenen Land erfüllt. Erstmals seit 1995 stehen sie im WM-Endspiel.



Gegner Australien hatte beim 20:6 keine Chance, und das wurde den Nachbarn von Beginn weg vor Augen geführt: Nach sechs Minuten legte Nonu den ersten Try. Zwar vergab der wenig zielsichere Weepu, der Standardkicker Dan Carter mehr schlecht als recht vertrat, die Conversion, doch erst in der 15. Minute tauchten die Wallabies erstmals in der neuseeländischen Hälfte auf. Ein Grund dafür: Australiens Spielmacher Quade Cooper, der mit seinen schlechten Befreiungskicks den Druck auf sein Team noch erhöhte.



Mit 14:6 führte der Favorit zur Pause, und hätte Weepu all seine Kicks getroffen, das Ergebnis wäre noch deutlicher gewesen. Doch auch so führte der von den Folgen einer Stressfraktur im Fuß geschwächte Kapitän Richie McCaw die Neuseeländer zu einem ungefährdeten Sieg. Am Sonntag (10 Uhr) greifen sie damit nach ihrem zweiten WM-Titel nach 1987.