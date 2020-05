Rugby-WM: Nachbarduell im Semifinale

Julio Farias Cabello hatte sich erdreistet, den Neuseeländern ein Ei zu legen, was einer Majestätsbeleidigung gleichkommt, aber nicht sonderlich überraschend ist. Immerhin haben die Pumas, die 1910 (!) erstmals ein Länderspiel bestritten, bei der letzten WM vor vier Jahren sogar den dritten Platz erreicht.



Davor und danach war es freilich Neuseeland, das den Punktestand dominierte, und das dieses Mal so ganz unneuseeländisch: Die All Blacks verließen sich vor allem auf die Kick-Künste von Piri Weepu und verzichteten in der ersten Spielhälfte weitgehend darauf, den Weg in die gegnerische Tryzone zu suchen.



Der 28-Jährige erzielte alle zwölf Punkte der Gastgeber in Hälfte eins (12:7), und er war es auch, der nach der Pause sein Team im Spiel hielt. Das zwischenzeitliche 12:10 (46. Minute) bedeutete die letzten argentinischen Punkte, die Pumas mussten danach zudem zehn Minuten in Unterzahl spielen (Vergallo hatte die Gelbe Karte gesehen).



Diese Phase nutzte Neuseeland für seinen ersten Try, und als den Argentiniern am Ende Kraft und Konzentration ausgingen, kassierten sie eine auf dem Papier deutliche 10:33-Niederlage - doch so groß war der Unterschied zwischen beiden Teams beileibe nicht.



Vor allem der verletzte Dan Carter ging den Neuseeländern ab; seine Position nahm der ab Montag 24-jährige Colin Slade ein - und brachte seine Kollegen in seinem erst zehnten Länderspiel mehrfach in arge Schwierigkeiten. Erst in der 33. Minute hatte Teamchef Graham Henry ein Einsehen und ersetzte den jungen Mann durch den zwar noch jüngeren, aber besseren WM-Debütanten (!) Aaron Cruden (22).