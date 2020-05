Rugby-WM: Frankreich fordert Neuseeland

Zum letzten Mal fliegt am Sonntag ein Rugby-Ball durch den Eden Park von Auckland. Frankreich, im Turnierverlauf ganze 60 Minuten gut (im Viertelfinale gegen England), fordert Gastgeber Neuseeland zum finalen Duell (10.00 MESZ).



Jenes Frankreich, das in der Gruppenphase von den All Blacks eine 17:37-Lehrstunde erhalten hat. WM-Gold, eine klare Sache also?



Keineswegs, sagt Vincent Clerc. Der 30-jährige Wing hat bislang sechs Tries gescort, womit er diese WM-Statistik anführt. "Wir wissen, wie wir die All Blacks aus dem Konzept bringen können." Und überhaupt: Beim 20:18-Sieg der Bleus im WM-Viertelfinale 2007 stand Clerc auf dem Feld, auch beim 27:22-Erfolg in Neuseeland vor zwei Jahren. "Das inspiriert mich, und die Erinnerung an diese Spiele inspiriert auch uns als Mannschaft."