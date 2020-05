Rugby: Nervenflattern vor Semifinale

Am Sonntag spielt Neuseeland gegen Australien (10.00 MESZ). Den Gastgebern fehlt der verletzte Topstar Dan Carter, auch sein Stellvertreter Colin Slade fällt aus, zudem ist Kapitän Richie McCaw angeschlagen. "Sie haben den Druck, jeder erwartet den Titel von ihnen. Das kann zu viel sein." Also Vorteil Australien? "Nein. Denn sie haben auch so noch genug Spieler, die in einer Sekunde auf Angriff umschalten und scoren können."



Einen Tipp hat Gael Mouysset, im Brotberuf Sportlehrer am Wiener Lyçée Français, noch: einen genauen Blick auf Australiens Nummer 10 Quade Cooper. "Er spielt extrem riskant, spielt Pässe ganz kurz vor dem Körperkontakt. Im Semifinale gegen Südafrika hat er das kaum gezeigt, aber vielleicht schafft er ja die Rückkehr zu seinem normalen Spiel."



Und noch einen Tipp hat er: Am 22. Oktober spielt sein österreichisches Team auf dem Wiener Sportklub-Platz gegen Israel (17.00).