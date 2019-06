Rugby: Celtic beendet 25 Jahre Donau-Dominanz

25 Jahre dominierte Donau Wien das österreichische Rugby. Im Finale am Samstag gegen Vienna Celtic lag der Rekordmeister durch einen Penalty von Michael Kerschbaumer (14.) auch programmgemäß vorne, doch dann kamen die Kelten durch Paul Hruschkas Try zur 5:3-Führung, Clemens Mostbeck erhöhte unmittelbar vor der Pause per Conversion auf 7:3.



Bei brütender Hitze war die Partie intensiv und kräftezehrend, Donau war gegenüber der 23:35-Niederlage in der Alpine Rugby Championship vor einigen Wochen zwar verbessert, leistete sich aber dennoch etliche Fehler, speziell die Line-outs funktionierten lange Zeit nur selten.