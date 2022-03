Rücktritt vom Rücktritt: Tom Brady überrascht mit seinem Comeback

Der größte Quarterback in der NFL-Geschichte ist zurück!

Am Sonntag kündigte Tom Brady überraschend sein Comeback auf Instagram an: "In den vergangenen zwei Monaten habe ich realisiert, dass mein Platz immer noch auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne. Diese Zeit wird kommen. Aber sie ist nicht jetzt."

Der 44-Jährige wird in seiner 23. Saison wieder für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. "Ich liebe meine Mitspieler und ich liebe meine Familie, die mich unterstützt. Sie machen das alles möglich. Ich komme zurück für meine 23. Saison in Tampa", schrieb Tom Brady, der erst am 1. Februar seinen Rücktritt bekannt gab.