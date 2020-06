Starke Frauen bei der Rotsee-Regatta

Auch beim Weltcupfinale der Ruderer auf dem Rotsee in Luzern zeigten die Österreicherinnen ihre starke Form: Michaela Taupe-Traer holte im leichten Einer Silber, Magdalena Lobnig erreichte im schweren Einer den Finallauf.

Die 38-jährige Taupe-Traer gewann ihren Vorlauf am Freitag und das Semifinale am Samstag. Im Finale am Samstagnachmittag musste sich die Kärntnerin nur der Brasilianerin Fabiana Beltrame geschlagen geben, die einen Start-Ziel-Sieg feierte.

Das Finale erreichte auch Magdalena Lobnig (22). Im Semifinale war nur die US-Amerikanerin Eleanor Logan schneller.

Pech hatten Bernhard und Paul Sieber im Semifinale des LG-Doppelzweiers der Männer. Die beiden Wiener hätten unter die ersten Drei kommen müssen, um am Sonntag um die Medaillen rudern zu können. Sie wurden aber nur Vierte – 12 Hundertstel hinter den Niederländern, die Platz drei ins Ziel retteten. Die beiden Universiade-Sieger können heute noch einen Weltcup-Punkt machen, wenn sie das B-Finale (9.39 Uhr) gewinnen. Auch der LG-Vierer ohne Steuermann rudert als Fünfter des Semifinallaufs im kleinen Finale um Platz 7.

Der österreichische LG-Zweier ohne Steuermann mit Michael Hager/ Markus Lemp gewann das C-Finale und wurde Gesamt-13.