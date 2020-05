Ruderer Sieber: "Gibt Wichtigeres als die Olympia-Verschiebung"

Wie seine Kollegin Wolffhardt (auch sie bekleidet den Rang des Zugsführers) ist auch er sehr froh, Teil des Bundesheeres ist sein. „Es sind 900.000 Leute arbeitslos, wir haben ein geregeltes Einkommen und sind versichert. Da geht es uns im Vergleich zu vielen anderen dermaßen viel besser, da müssen wir nicht über Kleinigkeiten wie die Olympia-Verschiebung reden. Da gibt es Wichtigeres.“ Sieber ist einer von 280 Soldaten des Heeressportverbandes (dazu kommen 20 Menschen mit besonderen Bedürfnissen und 150 Grundwehrdiener).

Die gebürtige Tullnerin Wolffhardt sieht es ähnlich: „Man sieht in so einer Situation, dass nicht alles selbstverständlich ist. Ich bin echt dankbar, in diesen Zeiten einen Arbeitsplatz zu haben.“