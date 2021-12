Rollstuhl-Basketball: "Ich sehe keine Behinderten auf dem Platz"

„Dann richtig volle Kanne, bitte“, fordert der Trainer, der nicht abstreiten kann, dass er auch im Ruhrgebiet gecoacht hat. Die Arbeit seiner „Jungs“ in Österreich begeistert ihn: „Ich sehe keine Behinderten auf dem Platz, ich sehe nur Spitzensportler.“

Schon der Erfolg in Athen grenzt an ein Wunder, sagt auch Matthias Wastian. „Wir haben in Österreich gerade einmal 100 lizenzierte Spieler. So viele Klubs gibt es in Frankreich oder Italien.“

Auf Herbergssuche

In den Top-Ten-Ländern ist das Interesse von Zuschauern und Sponsoren groß, es gibt auch modern ausgestattete Trainingszentren. Anders die Situation in Österreich: Selbst das Nationalteam ist ständig auf Herbergssuche. Der leidgeprüfte Rekordnationalspieler: „Einige Hallen, die innen perfekt ausgestattet sind, sind nicht barrierefrei. Und barrierefreie Spielorte sind oft völlig veraltet.“