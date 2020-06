Rohregger-Start bei Giro nicht gefährdet

Ärger hat es da seinen Teamkollegen Jakob Fuglsang erwischt, der wegen einer Knieverletzung nicht in seiner Heimat Dänemark fahren kann. Als Kapitän von RadioShack-Nissan wäre er vorgesehen gewesen, nun ist Fränk Schleck der Häuptling. "Für ihn ist das ein bissl blöd, sie haben ihn ja mehr oder weniger aus dem Urlaub geholt für den Giro", weiß Thomas Rohregger, "aber es ist auch eine große Chance für den Fränk. Und mit einer Woche einrollen sollte das schon gehen."

Die Strecke ist Rohreggers Meinung nach heuer weniger Anlass für Diskussionen als im vergangenen Jahr. Damals lenkte die Giro-Leitung um Tour-Direktor Angelo Zomegnan ja nur nach heftigen Protesten der Teams ein und verzichtete auf den extrem ausgesetzten, gefährlichen Schotterabschnitt am Monte Crostis.

Zwölf Tage zuvor war Thomas Rohreggers damaliger Teamkollege Wouter Weylandt auf der dritten Etappe zu Tode gestürzt, entsprechend fielen die Reaktionen auf den Fahrplan aus. Immerhin, die Startnummer 108, die der Belgier auf seiner letzten Fahrt getragen hat, soll nie wieder vergeben werden. Thomas Rohregger hat sie Szenen noch immer im Hinterkopf, "das musst du aktiv bewältigen, du musst dich noch mehr konzentrieren."

Angelo Zomegnan wurde nach dem Giro 2011 abgelöst, seine Nachfolger haben zwar wieder eine "absolut schwere" ( Rohregger) Rundfahrt kreiert, "aber die Straßen sind dieses Mal besser." Jene auf das Dach des Giro 2012 wird derzeit vom Schnee befreit, das 2757 Meter hohe Stilfser Joch ist am vorletzten Tag (26. Mai) das Highlight. "An dem Tag fahren wir 219 Kilometer und 6000 Höhenmeter, da musst du dir die Kräfte wirklich gut einteilen", weiß Rohregger.

Seinen Trainingsplan will sich der Tiroler im kommenden Jahr übrigens anders einteilen. "Ich bin heuer in der Vorbereitung viel im Schnee gefahren, viel im Regen, das war für die Muskulatur nicht das Beste", Tiefpunkt war das Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada. "Bei drei Grad minus im Schneetreiben bergauf zu fahren, war im Nachhinein betrachtet nit so g’scheit."