Roger Federer nimmt an Olympia in Tokio teil

"Am Ende hat mein Herz entschieden, dass ich noch einmal die Olympischen Spiele spielen will", erklärte Roger Federer am Rande eines Show-Matches in Tokio. Just in der japanischen Metropole finden im kommenden Jahr die Olympischen Sommerspiele statt.

Damit wird der 38-Jährige zum vierten Mal nach 2000, 2004, 2008 und 2012 an Olympia teilnehmen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger gewann 2008 olympisches Gold im Doppel zusammen mit Stan Wawrinka sowie 2012 Silber im Einzel.