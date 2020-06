Rogan: Ein Mann wie Düdelingen

In Peking hat Markus Rogan das Angebot der österreichischen Teamführung, die Fahne ins Stadion zu tragen, abgelehnt. 2012 lässt er sich diese Ehre nicht entgehen. Die Gründe: "Erstens war Hans-Peter Steinacher Doppel-Olympiasieger und hatte sich das viel mehr verdient", sagt Rogan, "zweitens weiß ich diese Ehre jetzt erst wirklich zu schätzen."



Nachsatz: "Ich fürchte, dass dies der größte Moment meiner Karriere wird."



Warum er dies fürchte? Die Form sei so gut wie noch nie, er habe in den letzten drei Jahren nichts anderes gemacht als hart trainiert, er fühle sich besser als je zuvor, aber ...



... da sind noch Michael Phelps, der beste Olympiaathlet aller Zeiten in seiner Disziplin und Ryan Lochte, einer der besten Schwimmer aller Zeiten. "Ich hoffe halt, dass ich den Rest der Welt anführen kann."



Genau genommen wäre eine Medaille eine Sensation, sagt er. "Aber so etwas gibt es. Siehe Düdelingen."



Dazu komme aber noch, dass bei Olympia nur zehn Prozent der Schwimmer ihre beste Leistung abrufen könnten. "Die meisten schwitzen sich nieder." Diese Nervosität der anderen könne einem Routinier zugute kommen.



"Außerdem ist das Becken kürzer", sagt er. Wie, bitte? "Ich war im März da, aber jetzt bei Olympia ist alles anders. Dieselbe Halle, dasselbe Wasser. Trotzdem fühlt es sich ganz anders an, alles geht leichter – so, als wäre das Becken kürzer."