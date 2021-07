"Tut unendlich weh": Rodelbahn am Königssee durch Unwetter zerstört

Die Bob- und Rodelbahn am Königssee ist durch das schwere Unwetter im Berchtesgadener Land in der Nacht zerstört worden. Laut Thomas Schwab, dem Generalsekretär des deutschen Bob- und Schlittenverbandes geht der Schaden in die Millionen.

„An einen Bahnbetrieb in diesem Winter ist nicht zu denken. Wir hoffen, dass wir die Bahn bis Oktober 2022 wieder hinbekommen.“ Teile der ältesten Kunsteisbahn der Welt wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört.