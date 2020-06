Riesiges Wandbild von Kobe Bryant auf bosnischer Schule

Das Gemälde auf der zwölf Meter breiten und sechs Meter hohen Hausmauer in der nordbosnischen Stadt Gradiska zeigt Bryant im goldenen Trikot seines NBA-Klubs Los Angeles Lakers mit einem Basketball in den Händen vor einem himmelblauen Hintergrund unmittelbar vor einem Wurfversuch. Auch das Logo der "Black Mamba", so der Spitzname des zweifachen Olympiasiegers und sechsmaligen NBA-Champions, ist in der oberen rechten Ecke zu sehen.