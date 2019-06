Revolutionäres Duo: Giro-Star aus Ecuador hat eine Trainerin

Iosune heißt mit Familiennamen Murillo und stammt aus dem Baskenland. Die 39-Jährige wohnt mit ihrem Mann und den beiden Söhnen, vier und acht Jahre alt, in Barañáin, einem Ort bei Pamplona. Ihr Mann ist Juanjo Oroz, ein ehemaliger Radprofi, der Teammanager des Farmteams Lizarte. In der baskischen Traditionsstadt lebt auch Carapaz während der Saison, wenn er nicht gerade Rennen oder Rundfahrten bestreitet.

Murillo ist beim Giro nicht dabei. Sie sitzt daheim in Pamplona, analysiert die Daten und telefoniert nach den Etappen mit ihren Schützlingen, um deren persönliche Einschätzung zu hären. „Ich analysiere, kalkuliere und sage ihnen dann, dass sie immer an sich selbst glauben sollen“, erklärte Murillo in der spanischen Tageszeitung El Pais.